Star Academy 2023 - Quotidienne du 2 janvier 2024

1ère journée de l’année 2024 au Château pour nos académiciens. Aujourd’hui, les élèves sont confrontés à de multiples choix. Bien qu’excitante, cette semaine "carte blanche" est un vrai casse-tête pour les académiciens. Ils sont aux commandes d'absolument tout. Ils doivent choisir : leur binôme, leur chanson ainsi que l’artiste avec qui ils partageront la scène. En cours de danse, Malika réalise deux morceaux de chorégraphie sur les titres "Boom Boom Pow" des Black Eyed Peas et "Iron" de Woodkid. C’est aux élèves de choisir le titre sur lequel ils danseront lors du prochain prime. Et c’est le titre des Black Eyed Peas qui l’emporte. Lucie vient également annoncer les 6 invités de samedi soir. Les élèves auront la chance de chanter aux côtés : D’Eddy De Pretto, Umberto Tozzi, Claudio Capéo, Camille Lellouche, Raphaël et Lénie. Qui chantera avec qui ? Seuls les élèves pourront le décider ! Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.