Star Academy 2023 - Quotidienne du 20 décembre 2023

Aujourd’hui, il s'agit d'une journée un peu spéciale pour les élèves mais aussi pour les professeurs. Comme chaque semaine, pour les évaluations, les élèves se présentent en salle de danse pour défendre leur place et éviter la nomination. Cette fois-ci, les évaluations ne se font pas avec 5 professeurs mais 8. Armande Altaï, Kamel Ouali et Oscar Sisto se joignent à Michael, Pierre, Cécile, Malika et Adeline. Ce retour au Château réveille plein de souvenirs… Par le passé, Armande Altaï enseignait le chant (Saison 1 à 3), Kamel Ouali, la danse (Saison 1 à 8) et Oscar Sisto, le théâtre (Saison 2 à 4). Puis, pour décompresser de cette journée, les académiciens sont invités à passer la soirée à l’Accor Arena pour assister au concert de M. Pokora. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.