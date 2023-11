Star Academy 2023 - Quotidienne du 20 novembre 2023

Comme chaque semaine, Cécile revient sur le prime des élèves. La professeure alerte les académiciens sur la qualité de leurs prestations. Contrairement au prime précédent, il n’y a pas réellement eu d’évolution. Malgré tout, Cécile révèle son coup de cœur. Il s’agit de Margot. L’élève a su rebondir après sa nomination. Elle aura la chance d’accéder à la salle du public pour échanger avec vous, téléspectateurs. Comme vous l’avez sûrement vu, cette semaine la thémique est la suivante "destins liés". Pour l’occasion, des duos ont été formés. Les académiciens procèdent à leur choix de chanson parmi une liste imposée. Au programme : répétitions, répétitions et répétitions avant les évaluations de mardi ! Le duo Marie-Maud/Héléna chantera « Chanson pour une drôle de vie », Julien/Clara « J’y vais », Lénie/Djébril « Tu es mon autre », puis les duos Victorien/Margot et Pierre/Candice chanteront « Parce que c’est toi ». Quant à Axel, grâce à sa prestation lors du battle sur Johnny Hallyday, il se retrouve immunisé et donc n’a pas besoin de passer d’évaluation. Pendant ce temps-là, l’académicien participera au spectacle « Le Roi Lion » au théâtre de Mogador.