Star Academy 2023 - Quotidienne du 21 novembre 2023

Dans la quotidienne du jour, les élèves ont un planning bien chargé. Ils débutent leur journée avec un cours de sport, dispensé par Coach Joe. Objectif de la séance : travailler la confiance avec son binôme. Ensuite, c’est au tour de Malika, la professeure de danse, de faire travailler les académiciens. Cette semaine, elle monte le niveau d’un cran. Les élèves découvrent la chorégraphie qu'ils devront présenter lors des évaluations. Pour que la danse fonctionne, les élèves ne doivent former qu’une seule et même personne. Pendant ce temps-là, Axel se rend à ses répétitions pour sa représentation au théâtre Mogador. Enfin, en cours de chant, Adeline délivre de précieux conseils aux élèves sur l’importance des harmonies. De quoi bien se préparer avant les évaluations. Enfin, Les répétitrices, Marlène et Lucie annoncent les invités du prime. Les artistes qui seront présents samedi soir seront : Zazie, Vitaa, Ronisia, Laura Pausini et Vianney. La journée se termine sur les conseils de Vitaa, la marraine de la promotion. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.