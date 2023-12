Star Academy 2023 - Quotidienne du 22 décembre 2023

Les académiciens débutent leur journée aux côtés d’Adeline et Cécile. Adeline travaille avec Axel, Pierre, Héléna, Lénie et Julien les points encore bloquants au niveau du chant. Quant à Cécile, en cours d'expression scénique, elle développe l’interprétation de Djebril et le côté sensuel de Candice. Aujourd’hui, les élèves reçoivent la visite surprise de Jean-Luc Reichmann. Il partage un déjeuner avec les académiciens puis réalise un cours de théâtre en binôme avec Pierre de Brauer. La journée se termine avec les répétitions aux côtés de Marlène et Lucie pour les prestations du prime. Quant à Lénie, elle retrouve Kamel Ouali en salle de danse pour apprendre sa chorégraphie sur le titre « What about us » de P!nk. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.