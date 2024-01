Star Academy 2023 - Quotidienne du 23 janvier 2024

Au Château, la compétition s’intensifie pour Pierre et Héléna. Les deux académiciens se préparent doucement à leur demi-finale. Mais avant ça, il faut assurer les évaluations pour espérer décrocher un avantage. Pour décompresser, Pierre, Héléna et Julien reçoivent la visite surprise de Kev Adams et Chantal Ladesou pour un cours de théâtre personnalisé. En fin de journée, Marlène et Lucie viennent annoncer les invités du prochain prime. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.