Star Academy 2023 - Quotidienne du 23 novembre 2023

Après une soirée riche en émotions, Axel est de retour au Château. L’académicien n’a qu’une hâte : raconter à ses camarades la folle aventure qu’il vient de vivre. Les élèves retrouvent Cécile Chaduteau pour un cours d’expression scénique. Le travail du jour : écrire l’émotion la plus difficile à exprimer dans une chanson… puis la chanter. Pour Héléna, il s’agit de la colère, pour Victorien, de la joie puis pour Candice, de la culpabilité. Ensuite, c’est en cours de chant que les académiciens se dirigent. Au programme : travailler les obliques, car d’après Adeline « sans obliques, pas d’abdos donc pas de chant ». Visiblement, les conseils de la professeure s’avèrent payants. Pour le cours de danse, Malika réserve une grande surprise aux académiciens. Aujourd’hui, ce sont Inès Vandamme et Christophe Licata, danseurs de Danse Avec Les Stars, qui vont réaliser un cours. Comme chaque semaine, Michael Goldman vient annoncer aux élèves les nommés de la semaine. Comme vous le savez, ce ne sont pas 3 mais 4 élèves qui seront en danger samedi soir. Les duos nommés sont : Clara/Julien et Héléna/Marie-Maud. Enfin, pour terminer cette journée, les répétitrices Marlène et Lucie viennent révéler les résultats des essais pour les prestations du prochain prime… Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.