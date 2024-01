Star Academy 2023 - Quotidienne du 24 janvier 2024

Cette semaine, toute la pression repose sur les épaules des deux derniers demi finalistes, Pierre et Héléna qui vont s’affronter lors du prochain prime. Pour les aider, les élèves peuvent compter sur la bienveillance et l’expérience de Chantal Ladesou et Kev Adams pendant le cours de théâtre. Mais avant de connaître le deuxième finaliste de la saison, Pierre et Héléna doivent préparer leurs évaluations avec à la clé, un avantage à gagner. Qui va l’emporter ? Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.