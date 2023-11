Star Academy 2023 - Quotidienne du 24 novembre 2023

Les académiciens débutent leur journée avec un cours de sport. Pour rester dans cette dynamique de duo, Coach Joe a préparé des exercices qui permettent de travailler l’opposition dans un binôme et de se challenger l’un et l’autre. Ensuite, c’est en cours de théâtre que les élèves se dirigent. Au programme de Pierre : jouer différentes scènes en duo dans lesquelles on termine l’impro avec le mot « je t’aime ». En danse, Malika réserve une surprise. Samedi, lors du prime, les élèves danseront sur le titre « La même » de Gims et Vianney. La subtilité est que le public aura appris en amont la chorégraphie. Les académiciens sont super excités à l’idée de réaliser un « flashmob » avec le public. Malika s’isole avec Lénie et Djébril pour leur présenter la danse qu’ils devront réaliser sur le titre « Bye Bye » de Ménélik. Puis, c’est au tour de Margot et Victorien d’apprendre leur chorégraphie sur « La Carioca » de Philippe Chany. Les duos nommés ont quelques minutes pour passer un message aux téléspectateurs en salle du public. Clara/Julien et Héléna/Marie-Maud ont enfin fait leur choix de chanson pour le battle « secret ». Reste plus qu’à réviser (sans se faire repérer…). Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.