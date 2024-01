Star Academy 2023 - Quotidienne du 26 janvier 2024

Hier, nos trois académiciens ont assisté à une masterclass de Lara Fabian. Celle-ci s’est révélée très bénéfique pour Pierre, Héléna et Julien. Aujourd’hui, c’est au tour de Dove Attia de venir rencontrer les élèves. Pour Pierre et Héléna, la pression monte. Il ne leur reste plus que deux jours pour préparer leur prime de demi-finale. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.