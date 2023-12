Star Academy 2023 - Quotidienne du 27 décembre 2023

Après une semaine reposante, la compétition reprend de plus belle avec l'annonce des nommés. Grosse nouveauté : il n'y aura plus trois mais deux nommés. Fini, le vote des académiciens. Seul, le vote du public sera pris en compte. Ce soir, la Quotidienne est consacrée aux évaluations avec des chansons choisies par les proches et une soirée qui restera dans les mémoires des académiciens : la comédie musicale : Mozart. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.