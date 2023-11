Star Academy 2023 - Quotidienne du 27 novembre 2023

Après un prime riche en surprises et en émotions, les élèves ont dit au revoir à Marie-Maud. Comme chaque lendemain de prime, Cécile Chaduteau rejoint les élèves au Château pour débriefer de la soirée. Cette fois-ci, c’est accompagnée de Slimane que Cécile revient sur les prestations des académiciens. Cette semaine, la professeure d’expression scénique a eu beaucoup trop de coup de cœur… C’est pourquoi, elle souhaite plutôt délivrer des encouragements. Lors du prime des « destins liés », Héléna a su s’ouvrir et montrer ses émotions. C’est pourquoi, sa professeure décide de lui donner des encouragements. Quant à Slimane, il révèle avoir eu un coup de cœur pour la prestation de Pierre et Florent Pagny. Après le debrief, Slimane prolonge sa présence au Château. Il partage quelques conseils aux académiciens sur le fait d’être artiste et surtout les sacrifices que ce métier demande. « On avait l’impression de recevoir un cousin à la maison », les élèves ont adoré la visite du chanteur. Michael Goldman annonce les consignes des évaluations de la semaine. Vous l’avez peut-être déjà vu : le thème du prochain prime est « Philarmonique ». Pour l’occasion, les élèves vont réaliser leurs évaluations avec un orchestre. De plus, Mathieu Gonet, fera parti du jury. En chant, les élèves seront notés sur leur technique vocale ainsi que leur force d’interprétation. Ils auront le choix entre trois chansons : « Someone Like You » d’Adèle, « Je vole » de Louane puis « Changer » de Gims. En danse, les élèves devront créer une chorégraphie sur le titre « Mon amour » présenté par Slimane à l’Eurovision 2024.