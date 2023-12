Star Academy 2023 - Quotidienne du 30 novembre 2023

Les académiciens débutent leur journée aux côtés de Cécile. La professeure d’expression scénique a préparé un exercice sur la motivation. Les élèves doivent former des binômes et le reste du groupe doit déterminer qui a été le plus convaincant. Un exercice qui s’avère plus compliqué que prévu ! Ensuite, les académiciens ont rendez-vous en salle de chant. Aujourd’hui, Adeline leur réserve un cours sur le chant lyrique. Pour l’occasion, elle est accompagnée de deux chanteurs de l’Opéra de Paris. L’objectif de ce cours est d’apprendre à repousser ses limites vocales. Clara épate tout le monde ! Joe enlève sa casquette de Coach de sport pour enfiler celle de Coach de vie. Voilà maintenant quatre semaines que les académiciens ont intégré le Château. Le moment est venu de faire le bilan. Coach Joe en profite pour remettre les élèves dans le droit chemin… Comme chaque jeudi, le directeur vient annoncer les nommés de la semaine. Victorien, Candice et Djebril sont les trois élèves en danger. Enfin, Marlène et Lucie donnent les résultats des essais pour le prime de samedi soir. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.