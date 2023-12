Star Academy 2023 - Quotidienne du 4 décembre 2023

Pendant que les élèves étaient au prime, le Château en a profité pour enfiler son habit de Noël. A leur retour, les académiciens découvrent les illuminations. La saison de Noël est officiellement ouverte au Château de Dammarie-les-Lys. Mais, ce n’est pas tout… Chaque jour, quand la sonnerie retentira, les élèves pourront ouvrir la case du jour du calendrier de l’Avent. Comme chaque semaine, c’est le moment de procéder au debrief du prime. Après Slimane, c’est au tour de Matthieu Gonet d’accompagner Cécile. Tous les deux sont agréablement surpris de la qualité des prestations des académiciens. Matthieu révèle son coup de cœur du prime qui est Margot. Michael Goldman vient annoncer le thème des évals. Cette semaine, les professeurs vont jauger la progression des élèves dans chaque cours : chant, théâtre, danse. Les évaluations seront découpées en deux étapes : une première évaluation en trio puis une seconde en individuel. Pierre, Clara et Héléna, élus coups de cœur du prime, doivent former leur équipe et choisir la chanson sur laquelle ils créeront leur scénette de type « comédie musicale ». Le meilleur trio se verra immunisé et donc échapperont aux évaluations individuelles. Pour finir la soirée en beauté, les élèves reçoivent la visite surprise de Nikos. Tous ensemble, ils partagent un repas aux spécialités culinaires grecques. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.