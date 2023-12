Star Academy 2023 - Quotidienne du 5 décembre 2023

Les élèves débutent leur journée avec Coach Joe. Cette semaine, les académiciens travaillent en trio. Joe a réservé un cours très intensif pour bien préparer les élèves avant leurs premières évaluations. Les académiciens ont révisé toute la nuit. Et comme on dit : le travail paie. Lors des évals, les professeurs ont été bluffés par la création, la réalisation et l’investissement des élèves. La team Pierre chantait « Petite sœur » de Ben l’Oncle Soul, la team Clara « Je m’voyais déjà » de Charles Aznavour et la team Héléna « Il avait les mots » de Sheryfa Luna. Tous ont relevé le défi qui leur était imposé : créer une petite scénette de type comédie musicale. Comme annoncé par Michael Goldman, la meilleure équipe remportera une immunité. Quant aux autres, ils seront départagés lors d’une seconde évaluation, cette fois-ci de manière individuelle. Comme chaque semaine, Marlène et Lucie viennent annoncer les invités du prime. Samedi, les académiciens partageront la scène avec Natacha St-Pier, Calogero, Véronique Sanson et Loreen. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.