Star Academy 2023 - Quotidienne du 6 décembre 2023

Evaluations décisives pour les académiciens. Hier, Héléna, Lénie et Djebril ont appris leur immunité grâce à leur prestation sur le titre « Il avait les mots » de Sheryfa Luna. Aujourd’hui, les 6 autres académiciens doivent réaliser de nouvelles évaluations. Mais cette fois-ci, de manière individuelle. L’enjeu est important car l’élève qui quittera l’aventure samedi soir ne pourra malheureusement pas participer à la tournée de la Star Academy 2023. Une étape que tous les académiciens veulent évidemment atteindre. Ils ont eu très peu de temps pour préparer leur évaluation. Le thème : chanter un titre de comédie musicale (parmi une liste imposée). Les professeurs vont donc se focaliser sur la qualité technique et la qualité d’interprétation. Ensuite, les élèves se rendent en cours de théâtre. Cette fois-ci, Pierre De Brauer est accompagné de Cécile Chaduteau. La professeure annonce une nouvelle qui ravie les élèves. Lors du prime de samedi soir, tous les académiciens participeront à un music-hall (même les nommés) sur le thème suivant : « Une semaine à la Star Academy ». Marlène et Lucie révèlent deux nouveaux invités pour le prochain prime : Marina Kaye et Sofiane Pamart. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.