Star Academy 2023 - La Quotidienne du 6 novembre 2023

La quotidienne est de retour et cette année, c’est tous les jours que vous pourrez suivre le quotidien de nos académiciens. Les élèves franchissent tous ensemble la porte du mythique château de Dammarie-les-Lys. Evidemment, ils trouvent TOUT grandiose ! Ils vivent un rêve éveillé. Et pour immortaliser ce moment : une reprise de « Someone like you », un titre d’Adèle, autour du piano. Les élèves profitent de leur première soirée au château pour faire connaissance. Julien et Lénie partagent un joli moment confidence. On le sent déjà, tous les deux sont chargés en émotions ! Qui dit lendemain de prime, dit debrief. « J’ai besoin que vous soyez au taquet », le directeur Michael Goldman met nos académiciens directement dans le bain. Cécile Chaduteau, la nouvelle professeure d’expression scénique retrouve les élèves pour débriefer des prestations. Et elle annonce déjà son premier coup de cœur… A votre avis, de qui s'agit-il ? Les académiciens réalisent leur première répétition de l’hymne « Au bout de mes rêves » de Jean-Jacques Goldman aux côtés de Marlène Schaff et Lucie Bernardoni. Enfin, le thème des évals a été annoncé : les élèves sont en pleine réflexion sur leur choix de chanson… tandis que certains sont sûrs de leur musique, pour d’autres, c’est plus compliqué…