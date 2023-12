Star Academy 2023 - Quotidienne du 7 décembre 2023

Les académiciens débutent leur journée avec un cours de sport. Après des évaluations compliquées, le Coach Joe leur réserve une séance plutôt fun... Les académiciens se divisent en deux équipes : ils ont 15 min pour élaborer une chorégraphie en y intégrant des mouvements sportifs imposés par le professeur. Ensuite, direction la salle de chant pour assister à un cours d’Adeline Toniutti. Aujourd’hui, Adeline est accompagnée d’Antoine, un ami chanteur. Ensemble, ils apprennent aux académiciens à utiliser différents registres pour élargir sa palette vocale. Comme chaque mercredi, Michael Goldman vient annoncer les nommés de la semaine. Axel, Candice et Margot sont les trois élèves en danger. Ils se rendent dans le bureau du directeur pour comprendre cette nomination. Pour clôturer la journée, Lucie et Marlène viennent révéler les duos du prochain prime. Djebril, Héléna et Lénie nous présenteront un tableau musical sur le titre « L'Assasymphonie » de Mozart, l’opéra rock. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.