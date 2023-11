Star Academy 2023 - Quotidienne du 7 novembre 2023

Aujourd’hui, les choses sérieuses commencent. Les 13 académiciens débutent officiellement leurs premiers cours… Sport, danse et chant. Mais avant ça, place au règlement intérieur ! Et cette année, coach Joe décroche un rôle un peu particulier : le rôle du coach de vie. Joe sera présent pour accompagner les élèves durant toute leur aventure. Evidemment, il va continuer à les faire souffrir lors des séances de sport. Et ça commence dès maintenant. Certains sont totalement dans leur élément, tandis que d’autres sont… en galère ! Après s’être échauffés, les élèves poursuivent leur journée en se dirigeant vers la salle de danse. Malika commence fort avec l’exercice de… la machine à laver ! On vous l’accorde, c’est un peu particulier, mais sacrément fun. Les élèves ont à peine quitté le cours de danse qu’ils sont déjà en pleine répétition de la chorégraphie de l’hymne. Ils sont au taquet. Le cours de chant lui, commence de la meilleure des manières : des vocalises sur le mythique « Hey Man ». Pour finir en beauté, Marlène Schaff et Lucie Bernardoni annoncent aux élèves les invités du prochain prime. Il s’agira de… Jenifer, James Arthur, Grand Corps Malade, Richard Cocciante et Louane.