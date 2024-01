Star Academy 2023 - Quotidienne du 9 janvier 2024

Au Château, les académiciens ont entamé la course vers la demi-finale. Cette semaine, les évaluations sont composées en trois temps. Aujourd’hui, Héléna, Lénie, Pierre, Axel et Julien sont évalués sur une improvisation de théâtre. A l’issue de cette évaluation, Michael Goldman annonce aux élèves le premier nommé de la semaine. Marlène et Lucie dévoilent aux académiciens les invités du prochain prime : Bonnie Tyler, MC Solaar, Pierre de Maere, Hoshi et Eloiz. En fin de journée, les élèves retrouvent Malika pour se préparer à leur évaluation de danse. Et une surprise attend nos académiciens… Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.