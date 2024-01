Pierre ou Héléna En savoir plus sur

On sait que vous adorez les appels d'Héléna et Briguitte ! Héléna cherche un peu de force auprès de ses proches après sa nomination. Et elle peut évidemment compter sur Briguitte, sa maman, pour la rebooster. Quant à Pierre, il s'est dit qu'il était enfin temps de souhaiter la bonne année à sa mère... Ah notre Pierre, un vrai numéro !