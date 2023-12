Star Academy 2023 - Reconnaissez-vous ces visages ? La troupe : Molière, l'Opéra urbain, réalise un medley

Abi, VIke et Lou. Vous les connaissez. Ils ont participé aux différentes saisons de The Voice. On les retrouve sur le plateau pour Molière, l'Opéra Urbain est un spectacle musical qui réunit sur scène des artistes de différents genres : des chanteurs, des slammeurs, des rappeurs, des danseurs, des comédiens et des musiciens dans des décors et costumes du 17ème siècle. Ce soir, la troupe réalise un medley sur les titres suivants : "Regardez-moi", "Tombé", et "Habitude".