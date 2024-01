Star Academy 2023 - Session intensive de CrossFit ! Les élèves vont-ils tenir le rythme ?

Coach Joe En savoir plus sur

Avec Coach Joe, ce matin, c'est session de Crossfit ! Les élèves vont devoir enchaîner plusieurs exercices d'affilés, dans un rythme soutenu. C'est en musique que tous se lancent et donnent le meilleur d'eux-mêmes ! Corde à sauter, course, bumpees... tout y est ! Le cardio est au max, et Coach Joe est toujours là pour les motiver et repousser leurs limites.