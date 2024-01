Star Academy 2023 - « Someone Like You » : la chanson de tous les défis pour Axel. Découvrez son évaluation en intégralité

Axel En savoir plus sur

Pour ces évaluations, la famille d'Axel a choisi le titre phare d'Adèle : « Someone Like You ». Une chanson qu'il avait l'habitude de chanter lors de son adolescence, au temps où sa voix était plus aigüe. A présent, les notes sont plus difficiles à atteindre, ce qui est un vrai défi pour sa tonalité actuelle. Côté théâtre, Axel nous offre un plaidoyer dans lequel beaucoup de personnes divorcées s'y reconnaîtront...Que le show commence !