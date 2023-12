Star Academy 2023 - "Sous le vent" : La bataille des couples pour le meilleur playback

Camille Combal, surprise du jour de nos académiciens, a lancé un défi au cours de la soirée "Blind Test". Un concours en playback sur la chanson "Sous le vent" interprétée magistralement par Garou et Céline Dion. Pour cette battle, deux binômes s'affrontent : Axel et Helena VS Candice et Julien. Alors, lequel vous a t-il fait voyager ?