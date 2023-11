Star Academy 2023 - Symbiose totale pour Margot et Victorien

Victorien En savoir plus sur

Margot et Victorien sont en binômes durant la semaine des "Destins liés". Ils passent donc les évaluations tous les deux. Si Victorien n'est pas le plus à l'aise en danse, il a pu compter sur l'aide de Margot pour le coacher. Ils passent donc devant leur professeur sur la chorégraphie imposée par Malika Benjelloun et proposent une improvisation pour finir leur évaluation.