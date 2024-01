Pierre, Julien, Lénie ou Héléna En savoir plus sur

Dans la vie, il y a deux teams : la team chien et la team chat. Les académiciens débattent sur les animaux de compagnie et les avis divergent. Pierre et Héléna sont plus team chien alors que Lénie est raide dingue des chats. Héléna aurait même une tête à avoir un cocker selon Pierre !