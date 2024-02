Star Academy 2023 - Tout le public reprend la chanson de Pierre en direct

Un battle qui promet des étincelles. D'un côté Tayc et Julien. De l'autre Dadju et Pierre. Les titres : 'N'y pense plus" pour la Team Tayc. "Compliqué" pour la Team Dadju. Quel duo sortira gagnant ? Qui de Julien ou Pierre sera le grand gagnant de la saison ? La réponse à la fin du prime.

En savoir plus sur Pierre