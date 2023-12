Star Academy 2023 - "Tu as un truc que j'envie" : Julien est admiratif de Clara

Clara ou Julien En savoir plus sur

Clara est l'une des 6 nommés de la semaine. Un challenge de taille l'attend pour le prime car elle devra défendre sa place avec un titre de Lady Gaga, "Remember Us This Way". Saura-t-elle convaincre le public qu'elle doit rester dans l'aventure Star Academy ? Julien est admiratif de Clara car il trouve qu'elle applique très bien les compliments des professeurs.