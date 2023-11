Star Academy 2023 - « Tu parlais à ta petite sœur » Cécile débriefe la prestation de Julien

Cécile Chaduteau En savoir plus sur

Cécile revient sur la prestation sincère de Julien avec Louane sur « Secret ». Malgré son état fiévreux, elle a ressenti toute l’authenticité de sa prestation et sa connexion avec Louane. Julien ne savait pas que sa petite sœur était sur le plateau mais il a interprété la chanson comme s’il lui parlait. Cécile salue l’émotion qu’il a transmise et souhaite continuer à travailler sur ce chemin, mais il va falloir aller plus loin…