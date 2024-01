Star Academy 2023 - Un académicien n'est PAS DU TOUT du matin, et le revendique !

Pierre ou Héléna En savoir plus sur

Certains se lèvent du mauvais pied et sont grincheux toute la matinée ! Ce serait apparemment le cas... d'Héléna ! Elle déteste parler le matin. Elle explique d'ailleurs que dans la salle de bain le matin même, elle est restée plus de 15 minutes à se préparer avec Lénie sans échanger un seul mot ! Pierre, lui, est plus de la team a traîner le matin et il lui faut un loooong moment pour émerger.