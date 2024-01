Coach Joe ou Djebril En savoir plus sur

La traditionnelle séance de sport des nommés ne se passe pas dans le jardin du château mais dans la salle de danse ! Et au programme, c'est ping pong ! Candice et Djebril se défient et le perdant doit faire 10 squats. Djebril a des qualités de pongiste qu'on ne soupçonnait pas !