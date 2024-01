Star Academy 2023 - Un fantôme au Château ? Lénie et Axel partagent leurs expériences très étranges...

Axel ou Lénie En savoir plus sur

Que se passe-t-il au Château ? Lénie et Axel se confient sur quelques expériences, pour le moins "paranormales", qu'ils auraient vécu au Château. Lénie avoue qu'elle entendrait des bruits, sentirait des personnes passer devant elle, et pire : quelqu'un lui aurait tapé l'épaule (et ce n'était pas Candice !). Axel, lui, entendrait des petites clochettes... Les élèves ne sont peut-être pas tous seuls dans ce Château...