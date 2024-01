Axel, Pierre, Julien ou Héléna En savoir plus sur

Pendant le cours de danse, Malika lance un défi à Axel : Lâcher complètement prise devant ses camarades sur le tube de Nirvana "Smells Like Teen Spirit" ! Pierre, Héléna et Julien endossent le rôle de professeurs et félicitent l'académicien ! Un nouvel Axel est né ?