Star Academy 2023 - Un retour d'évaluation stressant pour Axel...

De retour au château après son évaluation, les élèves veulent savoir s'il est content de sa prestation. Ils ont cru voir sur son visage une petite note d'énervement suite à un petit déraillement de sa voix, et c'est un moyen pour eux de s'assurer que tout va bien. Mais cet accueil un peu particulier ne rassure pas Axel, bien au contraire... S'il n'était pas stressé en sortant de la salle, il l'est maintenant ! Julien s'isole alors avec lui pour tenter de le rassurer, et faire redescendre la pression...