Star Academy 2023 - "Un rien et je pleure" : Lucie vient à la rescousse des nommés

Axel, Margot et Candice sont les trois nommés de la semaine. Pour Axel, c'est la toute première fois qu'il sera sur le banc des nommés durant le prime de samedi et c'est un coup dur pour l'académicien. Sa répétitrice, Lucie Bernardoni est là pour eux car elle est déjà passée par ce moment difficile durant sa saison de la Star Academy. Un petit câlin et ça repart !