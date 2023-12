Cécile Chaduteau En savoir plus sur

Lors du prime de samedi soir, Margot a eu la chance de pouvoir faire son tout premier tableau chanté et dansé sur un titre de Lady Gaga. Une expérience incroyable qui demande du souffle, de la voix et beaucoup de technicité. Lors du debrief, Cécile Chaduteau et Matthieu Gonet reviennent sur cet exploit. Malgré quelques faussetés.