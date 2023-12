Star Academy 2023 - Une chanson de Noël en collégiale samedi ? Vous allez adorer (et l'avoir en tête toute la journée !)

Marlène Schaff En savoir plus sur

Les prime étant à deux jours de Noël, les académiciens préparent pour samedi une collégiale spéciale pour l'occasion. Et quelle autre chanson peut aussi bien nous mettre dans l'ambiance que l'indémodable "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey ! Avec Marlène, les élèves travaillent le titre avec les vocalises qu'il faut, pour nous faire rêver samedi soir. On a hâte !