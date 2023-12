Star Academy 2023 - "Une nomination qui ne me fait pas plaisir". Une décision très compliquée pour Michael Goldman !

Plus les semaines avancent, plus le choix est compliqué. Avant d’annoncer les nommés, Michael Goldman souhaite informer les élèves de la difficulté de ces nominations. En temps normal, le directeur a tendance à valoriser les élèves qui ont fait un super parcours puis d’être plus dur avec ceux qui partent avec de l’avance. Cependant, la présence de Matthieu Gonet et le prime symphonique ont demandé de faire abstraction de tout cela. Le classement s’est joué autour d’une seule question : Aujourd’hui qui est le plus prêt à supporter l’enjeu de samedi ? Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.