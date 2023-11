Julien ou Héléna En savoir plus sur

La pression monte pour le duo Julien et Héléna qui interprèteront la version de « Vivo Per Lei » de Andrea Bocelli et Hélène Ségara pour le second prime. En répétition, Héléna appréhende sa prestation par rapport à Julien, qu’elle juge plus à son aise dans l’exercice.