Adeline Toniutti est une fan de Lady Gaga et elle décide de ramener un peu de l'artiste dans son cours de chant. Si Pierre et Julien préfèrent chanter "Paparazzi", Héléna adore "Million Reasons" et elle donne un "concert" pendant le cours de la professeure de chant ! On adore !