Star Academy 2023 - "Vous êtes finaliste et demi-finalistes !". Coach Joe est fier de ses élèves

Rien de mieux qu'un cours de sport pour commencer la semaine ! Pierre, Héléna et Julien ne sont plus que 3 et les cours prennent une toute autre tournure. Pour Coach Joe, ça y est, ils sont finalistes et demi-finalistes de la Star Academy donc ils peuvent être fiers d'eux. Mais il les prévient, les efforts ne doivent pas s'arrêter, mais doivent s'amplifier à ce stade de la compétition.