Star Academy 2023 - Vous ne les avez jamais vus comme ça ! Les académiciens dans la peau de Michael Jackson

Le King of pop est là ! Pour leur prime "Carte blanche", les académiciens avaient le choix de faire un tableau ensemble. Parmi les propositions, ils ont choisi à l'unanimité : Michael Jackson ! Pour accompagner le medley, une chorégraphie leur a été concocté avec soin, et c'est tout simplement génial ! On a hâte du rendu final lors du prime de samedi !