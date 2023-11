Star Academy 2023 - Vu des coulisses ! Anisha, Enola et Louis nostalgiques

Il y a à peine un an, ils étaient à leur place, dans cette attente, à la fois excitante et stressante de leur premier direct. On retrouve Anisha, Enola et Louis dans les coulisses du premier prime. Heureux de pouvoir encore une fois, effleurer le parquet de ce studio.