Star Academy 2023 - "Where are you now", "Reality", le medley des élèves et de Lost Frequencies

Tous les élèves sont invités à monter sur scène pour réaliser un medley avec Lost Frequencies : DJ, compositeur et réalisateur artistique belge. Tous ensemble, ils interprètent les titres : "Where are you now", "Reality" et "All Stand Together" de l'artiste. Une chose est sûre, avec ce medley, les académiciens mettent le feu au plateau !