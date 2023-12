Star Academy 2023 - "Y a Lulu !" L'hymne de la saison 4 rend les élèves complètement fous !

Malika Benjelloun En savoir plus sur

La vague nostalgique fait toujours effet au Château ! Au cours de danse avec Malika, les élèves doivent apprendre la chorégraphie de l'hymne de la saison 4 "Laissez-moi danser". Un hymne iconique que la promo 2023 apprend et qui rendra certainement une personne bien nostalgique... En effet, Lucie, la répétitrice des élèves a fait partie de cette promo en 2004. Mais on peut aussi compter Karima qui était également dans cette promotion. On adore remonter le temps !