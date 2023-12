Star Academy 2023 - "Y a pas de nostalgie, c'est une continuité." Kamel Ouali nous emmène dans les coulisses du prime

Samedi soir, la Star Academy était plongée dans la magie de Noël et la nostalgie ! Pour ce prime, des anciens professeurs emblématiques sont revenus participer aux évaluations, donner des cours, mais aussi contribuer à un tableau comme c'est le cas de Kamel Ouali. Le chorégraphe et metteur en scène a réservé un tableau magnifique à Lénie sur "What about us" de Pink, que l'élève a chanté en duo avec l'ancienne académicienne de la saison 2, Aurélie Konaté. Avant le prime, il nous a emmené dans les coulisses...