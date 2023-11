Star Academy 2023 - "Youpiiii ! Dansons la cariocaaaa"

"Oh oui Youpi !!" on est content de voir les académiciens répéter sur la légendaire chanson "La carioca" d'Alain Chabat et Gérard Darmon, du film "La cité de la peur". En effet, avec Marlène et Lucie, ils nous préparent un medley sur les duos cultes. Alors quoi de mieux que cette chanson absurde qu'on adore tous ? Regardez !