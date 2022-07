Star Academy 3 - Dannii Minogue et Stéphanie chantent "I begin to wonder" et "Don't wanna lose this feeling"

La saison 3 de la Star Academy avait eu le plaisir de recevoir Dannii Minogue sur le prime. Elle avait chanté ses deux titres phares “I Begin to wonder” et “Don’t wanna lose this feeling” en duo avec Stéphanie. Un souvenir mémorable ! Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.