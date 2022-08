Star Academy 3 - Shaggy et Morganne chantent "Hey sexy lady" et "It wasn't me"

Les meilleures musiques de l’époque ! Shaggy est sur la scène de la Star Academy saison 3 et interprète ses meilleurs titres “Hey sexy lady” et “It wasn’t me” en duo avec Morganne. Ambiance garantie sur le plateau ! Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.